Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Lippe (ots)

(KL) Am Donnerstag, 04.04.2019, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen VW Beetle, der am Straßenrand der Freiligrathstraße, in Höhe der Straße am Wall, geparkt war.

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Detmold stellte seinen Beetle gegen 09:30 Uhr auf dem Parkstreifen in Richtung Krumme Straße. Als er gegen 13:00 Uhr zum Auto zurückkehrte, entdeckte der Senior eine Beschädigung am linken Kotflügel. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1200,- Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

