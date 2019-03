Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Sexuelle Belästigung-Polizei fahndet nach Täter mit Phantombild

(KL) Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten Mann, der zwei Frauen im Februar in Brake sexuell belästigt hat.

Die beiden Frauen waren am 14.02.2019 und 16.02.2019 alleine in den frühen Morgenstunden zu Fuß auf dem Braker Weg, der parallel zu den Bahnschienen verläuft, unterwegs. Der Tatverdächtige sprach die Frauen in beiden Fällen an, fragte erst nach der Uhrzeit, dann ob sie ihn an seinem Geschlechtsteil anfassen wollen. Als die Frauen dies verneinten, fasste er ihnen an das Gesäß und zwischen die Beine. Anschließend flüchtete der Mann.

Der südländisch aussehende Täter soll circa 170cm bis 180cm groß, etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er hat schwarze Haare, dunkle Augen und trug zur Tatzeit einen kurzen Vollbart sowie eine schwarze Jacke und dunkle Hose.

Mit Hilfe der Geschädigten erstellte die Polizei ein Phantombild des Täters.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 05261- 9330 oder 05231-6090 entgegen.

Die Fahndung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei unter dem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lemgo-sexuelle-belaestigung

