Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Gartenlauben

Lippe (ots)

(KL) In der Zeit von Samstag, 23.03.2019 auf Sonntag, 24.03.2019, brachen unbekannte Täter in mindestens fünf Gartenlauben an der Uferstraße ein. Sie machten keine Beute.

Ein 76-Jähriger aus Schötmar meldete der Polizei am Sonntagmittag einen Einbruch in der Kleingartenanlage. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatten sich schon mehrere Gartenlaubenbesitzer eingefunden, die ebenfalls Aufbruchspuren festgestellt hatten. Bei dem 76-jährigen Senior hatten die Täter die Vorhängeschlösser geknackt und die Gartenlaube nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, Verdächtiges beobachten haben, sich unter der 05222-98180 zu melden.

