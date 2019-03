Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Mit Pkw überschlagen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 05.00 befuhr eine 24-jährige aus Lage mit ihrem Seat die Sylbacher Straße in Richtung Lage. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Straßengraben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert. An dem Seat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt.

