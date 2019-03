Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Ein Einfamilienhaus an der Straße "Hafergrund" war am Samstagabend gegen 20.45 Uhr Ziel von Einbrechern. Sie hebelten eine Terrassentür des Hauses auf und entwendeten aus dem Haus einen Tresor, den sie in einen silbernen Kombi verluden mit dem sie im Anschluss vom Tatort flüchteten. Zeugen beobachteten die Tat und informierten unverzüglich die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang leider ohne Erfolg. Der Tresor wurde bereits gegen 21.15 Uhr aufgebrochen an der Bonneberger Straße im Bereich Vlotho aufgefunden. Zum Inhalt des Safes liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor. Zeugen, denen der silberne Kombi im Bereich des Tatortes oder des Fundortes des Tresors aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180 zu melden.

