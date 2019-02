Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vier geparkte Pkw beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

(CR) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.20 Uhr, beschädigte der Fahrer eines grünen Renault Espace beim Befahren der Londoner Straße vier geparkte Pkw. Er flüchtete anschließend zu Fuß und ließ den nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Wagen zurück. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrer verliefen bislang erfolglos. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR25.000,-. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer nehmen die Polizeiwache und das Verkehrskommissariat in Detmold entgegen (05231-6090).

