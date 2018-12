POL-LIP: 32105 Bad Salzuflen - Unfall mit 2 Schwerverletzen

Lippe (ots) - (CR) Vermutlich aufgrund von alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit verursachte am frühen Samstagmorgen eine 21-jährige Salzuflerin auf der Werler Straße einen Verkehrsunfall. Beim Durchfahren einer Kurve fuhr sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und prallte frontal in den Pkw eines entgegenkommenden 31-jährigen Bielefelders. Die 21-jährige und ihre 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten dem Klinikum in Herford zugeführt werden. Hier wurde der 21-jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Auf ihren Führerschein wird sie wohl längere Zeit verzichten müssen. Der 31-jährige Bielefelder und seine 29.jährige Beifahrerin bleiben unverletzt.

