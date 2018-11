POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Unfallverursacher fährt weiter.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen befuhr ein 57-jähriger Mann aus Vlotho mit seinem Seat die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Wüsten. In einer Linkskurve, auf Höhe der Glimbachstraße, begegnete ihm gegen 6:50 Uhr ein Fahrzeug. Dessen Fahrer geriet im Kurvenverlauf zu weit nach links und prallte seitlich gegen den Seat. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter in Richtung Vlotho. Zurück blieb der 57-Jährige, dessen Seat nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden an dem Auto beträgt etwa 6.000 Euro. Das unbekannte Fahrzeug müsste über einen größeren Schaden an der linken Fahrzeugseite verfügen. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

