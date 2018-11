POL-LIP: Lemgo. Hochwertiges Fahrrad gestohlen.

Lippe (ots) - In unmittelbarer Nähe der Lemgoer Eisbahn an der Mittelstraße ist am Donnerstagnachmittag ein hochwertiges Fahrrad gestohlen worden. Ein Junge hatte das Rad der Marke "Ghost" gegen 14.00 Uhr direkt an der Eisbahn angeschlossen. Als er gegen 15.30 Uhr wieder davon fahren wollte, war es verschwunden. Der Rahmen des neuen Mountainbikes ist neonorange, die Pedale sind neongelb und der Lenker ist schwarz. Da es zur Tatzeit noch hell gewesen ist, erhofft sich die Polizei den einen oder anderen Hinweis im Zusammenhang mit dem Diebstahl bzw. dem doch auffälligen Fahrrad. Hinweise bitte an das KK Lemgo unter 05261 / 9330.

