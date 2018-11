POL-LIP: Lemgo - Büroeinbruch

Lippe (ots) - Am 11.11.2018, gegen 02.54 Uhr, lief ein Alarm bei einer Sicherheitsfirma auf, die den Firmeninhaber telefonisch informierte. Dieser fuhr zum Tatort in die Grevenmarchstraße und stellte fest, dass eine Tür zum Bürotrakt in einem nicht einsehbaren Bereich aufgebrochen worden war. Die Polizei wurde informiert und durchsuchte das Gebäude ohne Erfolg. Die unbekannten Täter, die die Außentür und eine weitere im Innenbereich aufgebrochen hatten, waren bereits, vermutlich ohne Beute, entkommen. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Lemgo, Tel.: 05261 9330

