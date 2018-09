POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Mutmaßliches Tätertrio stahl Mobiltelefon und Bargeld.

Lippe (ots) - Am späten Dienstagabend schellte es an einer der Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus an der Ulmenstraße. Als der Wohnungsinhaber gegen 23.00 Uhr öffnete, stand ein ihm unbekanntes Trio (zwei Männer / eine Frau) im Hausflur und erkundigte sich nach einer der im Haus leerstehenden Wohnungen. Das spätere Opfer ließ die Unbekannten in die Wohnung und man unterhielt sich. Im Verlaufe des Gespräches verließ der Wohnungsmieter die Unbekannten, um etwas aus der Küche zu holen. Nach einigen Minuten verabschiedeten sich die angeblichen Wohnungsinteressenten wieder. Mit ihnen aber auch das Mobiltelefon der Marke Samsung und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Das Trio wird wie folgt beschrieben: Die beiden Männer könnten zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und sind um die 170 cm groß. Beide haben kurze dunkle Haare, einer von ihnen hat die Seiten anrasiert. Einer trug ein dunkles und der andere ein helles T-Shirt. Beide sprachen gebrochen Deutsch und könnten aus Süd- oder Südosteuropa stammen. Die Frau ist gut 20 Jahre alt und mit 160 cm kleiner als die Männer. Sie hat längere dunkle Haare, braune Augen und einen leichten Bauchansatz. Sie trug ein helles T-Shirt und könnte aus der gleichen Gegend wie die Komplizen stammen. Wer Angaben zu den drei Personen machen kann oder wem das Trio noch aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05235 / 96930 bei der Kripo in Blomberg zu melden.

