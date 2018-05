POL-LIP: Lemgo / Kalletal. Wer kennt den Aufenthaltsort von Thomas B.?

vermisster Thomas B. aus Lemgo / Kalletal Bild-Infos Download

Lippe (ots) - Seit dem 1. Mai wird der 52-jährige Thomas B. aus Lemgo vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihm. Herr B. hat sich am 1. Mai gegen 14.00 Uhr mit einem Taxi in das Waldgebiet Langenholzhausen-Elfenborn (Kalletal) bringen lassen und befand sich auch noch am darauffolgenden Mittwoch in dem Bereich. Er hatte Utensilien für eine Außenübernachtung dabei und wollte sich im dortigen Gebiet noch aufhalten. Seit Mittwoch hat er nichts mehr von sich hören lassen. Aufgrund schwankender Gemütsverfassungen ist eine suizidale Absicht nicht absolut auszuschließen. Bislang sind keine Anhaltspunkte für seinen möglichen Aufenthalt bekannt. Thomas B. ist etwa 180 cm groß, hat dunkle kurze Haare, einen Schnäuzer und einen Dreitagebart. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Lederjacke, einer roten Hose und einem Pullover. Die Suche wird in den Nachmittagsstunden mit Hunden fortgesetzt. Wer Hinweise zu ihm geben kann bzw. seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten sich unter 05261 / 9330 mit der Polizei in Lemgo in Verbindung zu setzen.

