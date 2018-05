POL-LIP: Kalletal. Polizei bittet um Hinweise.

abgängige Angelina K. aus dem Kalletal Bild-Infos Download

Lippe (ots) - Seit Donnerstag letzter Woche (26. April) wird die 14-jährige Angelina K. aus dem Kalletal vermisst. Die Polizei erhielt am Mittwoch (2. Mai) Kenntnis. Angelina hat sich gegen 16.00 Uhr vermutlich auf den Weg nach Detmold gemacht und dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach dort auch irgendwo im Stadtgebiet bei Bekannten aufhalten. Ihr jugendlicher Freiheitsdrang ist vermutlich Auslöser ihres Verschwindens. Anhaltspunkte bzw. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei derzeit nicht vor. Angelina ist etwa 155 cm groß, wiegt um die 60 Kilo und hat schulterlange dunkle Haare. Zuletzt trug sie eine dunkle Jeans, ein dunkles Sweatshirt und eine so genannte Bomberjacke. Wer ihren Aufenthalt kennt oder sonst sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang hat, der wird gebeten sich an die Polizei in Lemgo unter 05261 / 9330 zu wenden.

