POL-LIP: Bad Salzuflen. Schmuck mitgenommen.

Lippe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Haus am Ravensberger Ring im Ortsteil Biemsen-Ahmsen haben Einbrecher Schmuck erbeutet. Die Tat wurde den zurückliegenden vierzehn Tagen begangen und am Donnerstagnachmittag festgestellt. Der oder die Täter suchten in den Räumen nach Beute und verschwanden mit etlichen Schmuckstücken. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, muss erst noch geprüft werden. Das KK 2 in Detmold bittet nun Personen, denen etwas Verdächtiges im Bereich des Ravensberger Ringes und der Umgebung aufgefallen ist, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

