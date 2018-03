POL-LIP: Lage. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Am Donnerstag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße eingebrochen. Nachdem sich der oder die Täter zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr Zugang zur Wohnung verschafft hatten, suchten sie in den Räumen nach Beute und verschwanden schließlich mit einem zweistelligen Geldbetrag. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

