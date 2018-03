POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 1.000 Euro Schaden.

Lippe (ots) - Ein 20-jähriger Autofahrer meldete sich am Donnertag bei der Polizei und gab an, dass sein silberfarbener Skoda beschädigt wurde. Ein Verantwortlicher hat sich nicht gemeldet. Der Wagen stand am Donnerstag zwischen 09.50 Uhr und 11.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Ecke Brunnenstraße / Hamelner Straße und muss während dieser Zeit entlang der Beifahrerseite beschädigt worden sein. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

