POL-LIP: Schlangen. Schülerin von durch PKW verletzt - Autofahrer fuhr weiter.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag ist eine 11-jährige Schülerin auf der Kohlstädter Straße angefahren worden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Das Mädchen wollte in Begleitung einer Freundin gegen 13.15 Uhr die Kohlstädter Straße in Höhe des REWE-Marktes überqueren. Beide benutzten dafür die vor Ort installierte Querungshilfe. Zum gleichen Zeitpunkt verließ ein heller Kleinwagen den REWE-Parkplatz und bog auf die Kohlstädter Straße in Fahrtrichtung Bad Lippspringe ein. Da der Wagen seine Fahrt verlangsamte, gingen die Mädchen davon aus, dass der Fahrer sie bemerkt hatte. Als sie die mittig auf der Straße installierte Querungshilfe fast erreicht hatten, beschleunigte der Wagen und erwischte die 11-Jährige am Fuß, so dass sie später in ärztliche Behandlung musste. Am Steuer des Wagens soll ein etwa 70-jähriger grauhaariger Mann gesessen haben. Er trug eine Brille und eine blaue Jacke und hat laut Zeugenaussagen eine "platte Nase". Zum Unfallzeitpunkt hielten sich an der nahe gelegenen Bushaltstelle einige Menschen auf, so dass die Polizei die Hoffnung hat, dass jemand genauere Angaben zum Unfall, zur Herkunft des Wagens und zum Fahrer machen kann. Hinweise im Zusammenhang mit dem Geschehen nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell