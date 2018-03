POL-LIP: Detmold. Trotz Berührung mit Gegenverkehr weiter gefahren.

Lippe (ots) - Auf der Hiddeser Straße haben sich am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr berührt. Eine Beteiligte fuhr einfach weiter. Ein 48-Jähriger war um kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Ford Transit in Richtung Hiddesen unterwegs und befand sich außerhalb geschlossener Ortschaft (50 km/h) zwischen Heidenoldendorf und Hiddesen, als ihm ein weinroter VW (Buli) mit einer Frau am Steuer entgegen kam. Plötzlich zog der Buli mehr zur Straßenmitte hin, so dass sich beide Fahrzeuge seitlich berührten. Eine hinter dem Transit fahrende Autofahrerin bestätigte den Ablauf. Obwohl der Ford-Fahrer noch auswich, wurde der linke Außenspiegel seines Fahrzeugs zerstört. Die Frau im Buli fuhr weiter in Richtung Heidenoldendorf, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Sie könnte um die 20 Jahre alt sein und hat dunkelblonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zur Unfallzeit trug sie eine hellbraune Winterjacke. Weitere Angaben und Hinweise zur Fahrerin bzw. zu ihrem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell