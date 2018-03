POL-LIP: Lemgo - Voßheide. PKW fuhr in Sattelzug - Zeuge wird gebeten sich zu melden.

Lippe (ots) - Wir berichteten am Mittwochnachmittag von einem Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße. Die Polizei bittet einen wichtigen Zeugen, sich zu melden.

Zur Erinnerung: "Auf der Ostwestfalenstraße kam es am Mittwoch, gegen 12.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger PKW-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Seat in Richtung Blomberg unterwegs und prallte gegen die linke Ecke eines Sattelzuges, der in gleicher Fahrtrichtung zwischen den Abfahrten Voßheide und Donop auf dem rechten Seitenstreifen stand. Ursächlich für den Aufprall könnte eine Blendung durch die tief stehende Sonne gewesen sein. Die Beifahrerseite des PKWs wurde aufgerissen und der Wagen schrammte am Auflieger entlang. Der 37-Jährige ist dabei eingeklemmt worden und wurde die die Feuerwehr Blomberg aus der Situation befreit. Vor Ort waren ebenfalls ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Mit schweren Verletzungen kam der Mann ins Klinikum. Der 34-jährige Fahrer des Mercedes-Sattelzuges blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro, wobei am Seat wirtschaftlicher Totalschaden entstand."

Ein namentlich nicht bekannter Autofahrer traf als einer der Ersten am Unfallort ein und blieb, bis entsprechende Hilfe kam. Aus wichtigen Gründen musste der Mann danach weiter, leider wurden aber seine Personalien nicht festgehalten. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet diesen Mann sich zu melden, da er als wichtiger Zeuge angesehen wird. Die Unfallermittler sind unter 05231 / 6090 zu erreichen.

