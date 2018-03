POL-LIP: Detmold. Außenspiegel beschädigt.

Lippe (ots) - In der Orbker Straße ist der linke Außenspiegel eines Transporters am Mittwoch beschädigt worden. Der Wagen eines Zulieferdienstes parkte von 11.10 Uhr bis 11.15 Uhr in Höhe der AGA am Fahrbahnrand, als er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug berührt wurde. Der Verursacher ist nicht bekannt. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug auch um einen Transporter oder LKW gehandelt haben. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

