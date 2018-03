POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Bandelstraße ein. Nachdem sich die Unbekannten Zugang verschafft hatten, suchten sie im Haus nach Beute. Ersten Informationen zufolge stahlen sie etliche Schmuckstücke und verschwanden wieder. Wem im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen sind, der wir gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell