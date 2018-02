POL-LIP: Lage. 51-Jähriger von Hund gebissen - Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Lippe (ots) - In der Straße "Im Seelenkamp" ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger von einem Hund gebissen worden. Die Hundehalterin ist danach mit dem Tier ihres Weges gegangen, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 06.45 Uhr, als der 51-Jährige, aus Richtung Ostring kommend, auf dem Gehweg unterwegs war. Er befand sich fast in Höhe einer dortigen Stahlbaufirma, als ein schwarzer Hund von der anderen Straßenseite her angelaufen kam und ihn in den Oberschenkel biss. Die mutmaßliche Hundehalterin befand sich einige Meter entfernt vom Geschehen und rief das unangeleinte Tier zurück. Nach einer Bemerkung in Richtung des Gebissenen ging sie ihres Weges. Der 51-Jährige musste die Wunde ärztlich behandeln lassen. Seine Hose wurde ebenfalls beschädigt. Die Hundehalterin ist etwa 35 bis 45 Jahre alt und um die 165 cm groß. Sie trug eine dunkle Jacke. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um ein etwa kniehohes Tier mit schwarzem Fell. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zur Hundehalterin bzw. zur Herkunft des Tieres machen kann, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 bei der Kripo in Lage zu melden.

