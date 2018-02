POL-LIP: Detmold. Nicht gemeldet ...

Lippe (ots) - ... hat sich ein Verursacher, der in der Immelmannstraße einen geparkten Opel Astra beschädigt hat. Das graue Fahrzeug stand von Samstagmittag bis zum späten Dienstagnachmittag etwa in Höhe der Hausnummer 9 und wurde in der Zeit durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

