POL-LIP: Oerlinghausen. Bezirksbeamter unter neuer Adresse erreichbar.

Lippe (ots) - Bis zum Bezug der angemieteten Räumlichkeiten an der Robert-Kronfeld-Straße (wir berichteten heute) ist der Bezirksdienstbeamte Jörg Kuhlemann anlässlich seiner "Sprechstunde" in der Südstadt unter folgender Anschrift zu erreichen: Jeweils dienstags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Heinrich-Kindsgrab-Straße 4, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Herr Kuhlemann ist bereits heute in genannter Zeit dort anwesend. Das Büro erreichen Sie direkt über den unteren Eingang.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell