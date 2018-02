POL-LIP: Bad Salzuflen. Einfach weitergefahren.

Lippe (ots) - In der Straße "Am Ziegelhofe" ist am Montag ein grauer Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand in der Zeit von 09.30 Uhr bis gegen 15.30 Uhr etwa in Höhe der Hausnummer 10, als er durch ein fremdes Fahrzeug berührt wurde, dessen Fahrer oder Fahrerin anschließend einfach weiter fuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell