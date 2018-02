POL-LIP: Extertal-Asmissen. 2.500 Euro Sachschaden.

Lippe (ots) - Auf der Ringstraße in Höhe der Hausnummer 8 wurde zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen eine geparkte Mercedes C-Klasse beschädigt. Der blaue Wagen parkte neben einem Firmengelände und ist in der genannten Zeit durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt worden. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell