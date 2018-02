POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Montagvormittag drangen Einbrecher in ein Haus an der Waldstraße, zwischen den Einmündungen Senneweg und Kohlenweg, ein. Der Einbruch ist in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.45 Uhr verübt worden. Der oder die Täter suchten nahezu im ganzen Haus nach Beute und verschwanden mit zwei Smartphones der Typen Samsung Galaxy SIII und Nokia 5 sowie anderen Dingen. Wem etwas Verdächtiges in der Nähe des Tatortes aufgefallen ist oder wer sonst sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

