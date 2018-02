POL-LIP: Lemgo. Tankstelle überfallen.

Lippe (ots) - Am vergangenen Freitagabend ist eine Tankstelle an der Herforder Straße überfallen worden. Um kurz vor 21.30 Uhr betrat ein maskierter und bewaffneter Einzeltäter das Kassenhaus und bedrohte die Angestellte. Dabei forderte er die Tageseinnahmen und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Erbeutet hat er einen kleinen dreistelligen Betrag. Aufgrund von Zeugenaussagen liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 170 bis 175 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, Jeans, dunkelgraue Jacke, gestreifte Mütze, russische Sprache. Der Mann flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike mit roten Applikationen. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Überfall und zum Täter nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

