POL-LIP: Leopoldshöhe - Ford Mondeo vom Hof entwendet

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend wurde von einem Grundstück an der Schillerstraße in Leopoldshöhe ein Auto entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen älteren Ford Mondeo, Farbe Rot mit LIP-Kennzeichen. Auffällig an dem PKW ist ein mit Klebeband reparierter Unfallschaden am vorderen Stoßfänger. Hinweise zur Tat oder Verbleib des Ford bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

