POL-LIP: Kalletal - Holzstapel unter Scheunendach in Brand gesetzt

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagabend, gegen 20:20 h, brach unter dem Vordach einer Scheune an der Straße Weinberg ein Feuer aus. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass bisher unbekannte Täter einen Holzstapel unter dem Vordach der Scheune in Brand gesetzt hatten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Kalletal schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings wurden mehrere Dachbalken der Scheune beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Detmold, Tel. 05231 6090.

