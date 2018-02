POL-LIP: Kalletal - Werkzeuge aus Scheune entwendet

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit vom 10.02.2018 bis Samstagabend entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Scheune an der Tevenhauser Straße eine Husquana Kettensäge, eine Stiehl Sense und Stiehl Heckenschere. Die Täter waren von der vom Haupthaus abgelegenen Seite in die Scheune eingebrochen. Hinweise bitte an die Polizei Lemgo, Tel. 05261 9330.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell