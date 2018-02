POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Frau fuhr Fußgänger an und entfernte sich vom Unfallort

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagvormittag fuhr eine 85jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Keßlerstraße rückwärts aus einer Parklücke. Beim Ausparken übersah die betagte Dame einen hinter ihrem Fahrzeug stehenden 64jährigen Mann aus Aschaffenburg und brachte ihn mit ihrem Fahrzeugheck zu Fall. Der Mann wurde leicht verletzt. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Bad Pyrmont verbracht. Ohne sich um den verletzten Fußgänger und die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die ältere Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug nach Hause. Sie wurde zeitnah von der Polizei aufgesucht und befragt. Ob die Autofahrerin den Unfall bemerkt hat oder nicht, muss noch geklärt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Blomberg, Tel. 05235 96930, zu melden.

