POL-LIP: Detmold - Zwei Kinder bei Unfall mit Linienbus leicht verletzt

Lippe (ots) - (KF)Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße Rosental zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus. Ein 17jähriger Fahranfänger aus Detmold befuhr mit seinem PKW, VW, das Rosental in Richtung Woldemarstraße. In Höhe des Landestheaters kam der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem voll besetzten Linienbus zusammen. Der entgegenkommende Bus-Fahrer hatte noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch den Unfall wurden zwei 8jährige Schülerinnen leicht verletzt. Die beiden Mädchen konnten nach ärztlicher Behandlung noch vor Ort ihren Eltern übergeben werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Das Handy des jungen Autofahrers wurde sichergestellt.

