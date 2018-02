POL-LIP: Bad Salzuflen - Akkuschrauber und Stichsäge aus Keller entwendet.

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit von Anfang Februar bis Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Bicker-Straße ein. Die Täter erbeuteten dort eine Stichsäge, einen Makita Akkuschrauber und einen Modellbau-LKW. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Beute geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Bad Salzuflen melden. Tel. 05222 98180.

