POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Abbiegeunfall mit einem verletzten Autofahrer

Lippe (ots) - (KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 72jähriger Mann aus Bad Meinberg mit seinem PKW Skoda die Bahnhofstraße in Richtung Mittelstraße. Als der Mann von dort aus nach links in die Steinheimer Straße einbiegen wollte, übersah er wahrscheinlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen 55jährigen PKW-Fahrer im Gegenverkehr, der mit seinem Ford in Richtung Bad Meinberg unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zuzog. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

