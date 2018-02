POL-LIP: Detmold - Täter flüchteten nach Garageneinbruch ohne Beute

Lippe (ots) - (KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen Mitternacht, drangen bisher unbekannte Täter in eine Garage in der Bachstraße ein. Nachdem dortige Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Garten hörten, sahen sie dort nach und entdeckten mehrere zum Abtransport bereit gelegte Werkzeuge. Der oder die Diebe hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht ergriffen und konnten auch durch eine sofort eingeleitete Polizeifahndung nicht mehr gefasst werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell