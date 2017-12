POL-LIP: Lemgo. Lemgoer vom Traktor geschleudert.

Lippe (ots) - (AK) Am Samstag, gegen 16:50 Uhr wurde ein 59-jähriger Lemgoer bei einem Unfall auf der Voßheider Straße schwer verletzt. Der Lemgoer fuhr mit seinem Traktor auf der Voßheider Straße in Richtung Voßheide. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve fuhr er zu weit nach rechts, wobei er mit dem rechten Vorderrad von der Fahrbahn abkam und anschließend gegen die Auffahrt der dortigen Feuerwehrzufahrt prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lemgoer vom Traktor geschleudert und landete in der geteerten Feuerwehrzufahrt. Ein Rettungswagen brachte dem Lemgoer ins Klinikum Detmold. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde dem Lemgoer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem Traktor entstand ein Sachschaden von ca. 5 000 EUR.

