POL-LIP: Lemgo. Einbrecher im Kompostierwerk.

Lippe (ots) - (AK) In der Nacht zum Samstag, 23.12.2017 drangen Einbrecher in die Büroräume der Kompostieranlage am Rieperberg ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumen und montierten einen kleinen Tresor von der Wand. Hinweise erbittet die Kripo Lemgo unter Tel. 05261/9330.

