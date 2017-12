POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher schlugen doppelt zu.

Lippe (ots) - (AK) In Oerlinghausen versuchten Einbrecher in der Felix-Fechenbach-Straße und am Hügelweg in Häuser einzubrechen. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen die Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Felix-Fechenbach-Straße ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen wurde das Haus durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machen konnten, muss noch ermittelt werden. Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr versuchten Einbrecher in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Hierbei verursachten sie so viel Lärm, dass der Nachbar aufmerksam wurde, woraufhin die Einbrecher unerkannt flüchteten. Hinweise erbittet die Kripo Detmold unter Tel. 05231/6090.

