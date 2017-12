POL-LIP: Lage. Einbrecher scheiterten an den Türen.

Lippe (ots) - (AK) Am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 17:55 Uhr versuchten Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Einmündung Lemgoer Straße/Triftenstraße einzudringen. Sie versuchten die Eingangstüren von zwei verschiedenen Geschäften aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Hinweise erbittet die Kripo Lage unter Tel. 05232/95950.

