POL-LIP: Leopoldshöhe-Bechterdissen. Peugeot beschädigt.

Lippe (ots) - (AK) In der Nacht zum Samstag, 23.12.2017 wurde in der Straße Im Schmeltebruch ein schwarzer Peugeot beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1 500 EUR zu kümmern.

