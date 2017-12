POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Lippe (ots) - (AK) Am Heiligenabend zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Friesenweg ein. Nachdem die Einbrecher eine Tür gewaltsam geöffnet hatten, erbeuteten sie Bargeld. Am ersten Weihnachtstag, zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr schlugen die Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Straße Beim Brinke zu. Vermutlich wurden sie gestört, da sie den Tatort ohne Beute verließen. Hinweise erbittet die Kripo Detmold unter Tel. 05222/98180.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell