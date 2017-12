POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher erbeuten Schmuck.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Steinkuhlenstraße ein. Nachdem die Einbrecher gewaltsam in das Haus einstiegen, erbeuteten sie Schmuck. Wer am Freitagnachmittag verdächtige Personen in der Steinkuhlenstraße gesehen hat, möge sich bei der Kripo Detmold unter Tel. 05231/6090 melden.

