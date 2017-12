POL-LIP: Detmold. Verfolgungsfahrt endete mit Festnahme.

Lippe (ots) - (AK) In der Detmolder Innenstadt versuchte ein BMW-Fahrer vor der Polizei zu flüchten. Er konnte kurze Zeit später gestellt werden. Am 26.12.2017, gegen 02:05 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen 37-Jährigen mit einem BMW auf der Paulinenstraße anhalten und kontrollieren. Als ihm eindeutige Anhaltezeichen gegeben wurden, fuhr er zunächst auf einen Parkstreifen, um anschließend sofort wieder weiter zu fahren. Er versuchte zunächst über verschiedenste Straßen der Innenstadt dem Streifenwagen zu entkommen. Nach ca. 2 km fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit auf ein Tankstellengelände mit angeschlossenem Fast-Food-Restaurant an der Einmündung Ernst-Hilker-Straße/Siegfriedstraße. Auf dem Gelände der Tankstelle vollzog der BMW-Fahrer eine Vollbremsung mit seinem Fahrzeug, wodurch er das Auffahren des Streifenwagens provozierte. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Streifenwagen und dem BMW. Der 37-Jährige konnte auf dem Tankstellengelände durch die Polizeibeamten gestellt werden. Er stand deutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 37-Jährige keinen Besitzt. Der BMW ist nicht auf ihn zugelassen, wie er an die Schlüssel kam, muss noch geklärt werden. Da der 37-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3 500 EUR

