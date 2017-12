POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Baum drohte auf Wohnhaus zu stürzen.

Lippe (ots) - Am Freitagmittag beabsichtigte ein Mann, einen auf einem Grundstück an der Varenholzer Straße stehenden Baum, zu fällen. Es handelte sich um eine zirka 25 Meter hohe Tanne mit einem Stamm-Durchmesser von etwa 70 Zentimetern, die der Mann für einen Familienangehörigen umlegen sollte. Der Mann hatte die Tanne zuvor mit einem Spanngurt gesichert, um ihn in die richtige Richtung zu ziehen. Dieses Vorhaben gelang dann jedoch nicht, so dass ein besorgter Anwohner die Polizei anrief. Da der Baum auf ein gegenüberliegendes Haus zu stürzen drohte, wurden dessen Bewohner evakuiert und in Sicherheit gebracht. Die Varenholzer Straße musste in dem Bereich ebenfalls komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr fällte den Baum schließlich kontrolliert. Hierbei kam auch ein Ackerschlepper zum Einsatz. Ob die stattliche Tanne jetzt mit einer Lichterkette geschmückt wird oder als Brennholz im Ofen landet, ist nicht bekannt.

