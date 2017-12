POL-LIP: Oerlinghausen. Ladendiebe wurden schnell verurteilt.

Lippe (ots) - Auf Grund einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen der Justiz und der Polizei sowie einer aufmerksamen Zeugin, konnten drei Ladendiebe nach ihrer Tat sehr schnell abgeurteilt werden. Am vergangenen Montag beobachtete die Angestellte eines Supermarktes "Am Kalkofen", wie drei Männer Lebensmittel in ihre Taschen steckten und diese an der Kasse nicht bezahlten. Die Polizeibeamten, die schnell am Tatort waren, nahmen die drei Männer aus Georgien (23 Jahre, 27 J. und 32 J.) vorläufig fest. Obwohl der Wert des Diebesgutes lediglich im zweistelligen Eurobereich lag, bestand der Verdacht, dass die Männer stahlen, um ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Zudem verfügt der 32-Jährige nicht über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Nach Rücksprache mit der Justiz, wurde bereits am vergangenen Dienstag gegen die Männer verhandelt. Der 32-Jährige Mann erhielt eine Geldstrafe. Gegen die anderen beiden Männer sprach das Gericht eine viermonatige Freiheitsstrafe aus, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

