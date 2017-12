POL-LIP: Detmold. Aggressiver Radfahrer gesucht.

Lippe (ots) - Die Polizei sucht einen aggressiven Radfahrer, der am Donnerstagmorgen zunächst einen Unfall verursacht hat und seine offensichtlich angestaute Wut dann an dem Fahrzeug eines Unfallbeteiligten ausließ. Gegen 7:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Detmold mit seinem roten Skoda die Richthofenstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Vor dem Kreisverkehr musste der Mann seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Radfahrer erkannte das offensichtlich zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Ob seines Fehlers offensichtlich in Rage geraten, versuchte der Radfahrer die Beifahrertür des Skoda aufzumachen. Dabei schrie er laut. Als das Öffnen der Tür misslang, trat er noch gegen die Tür und versuchte den Außenspiegel abzureißen. Auch dazu war er wohl nicht in der Lage, so dass er letztendlich einen Scheibenwischer des Autos abbrach und seine Fahrt in der Spitzenkamptwete fortsetzte. Der 57-Jährige verfolgte den Biker noch bis zur Behringstraße. Als der Täter in den Anna-von-Schilgen-Weg einbog, verlor er ihn aus den Augen. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Unfallverursacher ist sehr schlank und er spricht mit osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, eine gelbe Arbeiterjacke, einen gelben Schutzhelm und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Der Mann fuhr ein Rennrad, an dem das Vorderlicht nicht funktionierte. Hinweise zu dem Vorfall in der Richthofenstraße oder auf die Identität des Radfahrers geben Zeugen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold, unter der Rufnummer 05231 / 6090, bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5051

Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell