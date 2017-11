POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.00 und 19.30 Uhr versuchten Einbrecher im Finkenweg in ein Wohnhaus einzusteigen. An der Rückseite des Hauses schoben der oder die Täter die bereits heruntergelassenen Rollläden der Terrassentür hoch und hebelten mit einem Werkzeug an der Tür. Aus nicht bekannten Gründen ließen es die Täter bei diesen Hebelversuchen und flüchteten unerkannt. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruchsversuch bitte an die Polizei Bad Salzuflen, Telefon 0 52 22 / 98 18 0.

