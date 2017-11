POL-LIP: Oerlinghausen - Einbruch in Ferienhaus

Lippe (ots) - (FH) Im Ortsteil Lipperreihe wurde in der Zeit zwischen Montagmittag und Donnerstagmittag in der Straße "Brandsmühle" in ein Ferienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster und die Kellertür auf und gelangten in das Haus. Als Beute nahmen sie Bekleidungsstücke und Alkoholika mit. Ein Gartenhaus auf dem Grundstück wurde ebenfalls aufgebrochen, aber daraus wurde nichts entwendet. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Lage, Telefon 0 52 32 / 95 95 0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell