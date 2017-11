POL-LIP: Dörentrup - Zwei minderjährige Mädchen vermisst

1 weiterer Medieninhalt

Die Vermisste Kristina Kunau Bild-Infos Download

Lippe (ots) - (FH) Vermisst werden seit dem 15.11.2017 die 13 Jahre alte Annabel Muhlich und die 11 Jahre alte Kristina Kunau. Die beiden Kinder wohnen in Dörentrup und wurden dort am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr letztmalig gesehen. Sie sind an diesem Tag nicht in der Schule erschienen und werden seitdem vermisst. Beide haben Verbindungen nach Blomberg und Bad Pyrmont und könnten sich in diesen Bereichen aufhalten. Beschreibungen der Mädchen: Annabel Muhlich ist 13 Jahre alt, ca. 168 cm groß und ca. 75 Kilo schwer; sie hat mittelblonde lange Haare und trägt einen Anorak mit Fell und hat wahrscheinlich eine schwarze Handtasche dabei; die 11 jährige Kristina Kunau ist kleiner, ca. 155 cm groß und schlank; auch sie hat mittelblonde lange Haare; sie trägt eine dunkelrote Jacke und möglicherweise einen weiß-blauen Rucksack.

Fotos der Mädchen werden hier ebenfalls veröffentlicht.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Polizei in Lemgo, Telefon 0 52 61 / 93 30 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell